Раскрыта мошенническая схема в Самарской области, при которой воры предлагают привиться от коронавируса

В Самарской области полиция предупредила жителей о мошенниках, которые ходят по квартирам под видом медработников, предлагая за деньги привиться от коронавируса. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

По предварительной информации, мошенники сначала созваниваются с потенциальной жертвой по телефону или списываются через соцсети, представляясь медработниками. Оказавшись в квартире, они вводят человеку неизвестное вещество. Когда тот засыпает, выносят из квартиры ценные вещи.