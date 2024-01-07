Криминал 07 января 2024, 18:33 Раскрыта личность задержанного за попытку диверсии на военном объекте в Челябинске Суд Челябинска арестовал 16-летнего дагестанца за попытку поджога самолета ВКС РИА «Новости»

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Решение об аресте до 5 марта вынес Тракторозаводский районный суд Челябинска в отношении задержанного сотрудниками ФСБ 16-летнего уроженца дагестанского Буйнакска. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в зале суда сообщил сайт 74.Ru.

Молодого человека обвинили в попытке поджога бомбардировщика на военном аэродроме Шагол.

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По данным следователей, юноша проник на режимную территорию и совершил диверсию. Загоревшийся самолет успели оперативно потушить, а молодого пиромана задержали сотрудники ФСБ.

В Дагестане против юноши тоже завели уголовные дела за поджоги на объектах связи железной дороги в конце прошлого года.

Все эти данные совпадают с сообщением Центра общественных связей ФСБ от 5 января. Тогда ведомство сообщило о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, пытавшегося устроить диверсию на военном объекте в Челябинской области.

В ходе расследования следователи установили его причастность к поджогам железнодорожной инфраструктуры Дагестана в ноябре и декабре 2023 года. Подробностей дела и личность задержанного в ведомстве не раскрыли.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы вышли на россиянина через социальные сети. В ходе обыска у задержанного забрали телефон, через который он держал связь с кураторами, а также электронные носителями с перепиской и фотографиями выполненных заданий.