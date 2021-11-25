Раскрыта личность справлявшего нужду на стенд со снимком ветерана

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщила, что установлена личность блогера, который помочился на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны. Правонарушителем оказался 19-летний молодой человек.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают его.

Ранее в Сети появилось видео, в котором молодой человек справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ в Измайлове. Позже ролик пропал с аккаунта ogm4tt_aka_bamperone в Instagram.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Молодого человека ждет ответственность за содеянное. Столичная прокуратура также проводит проверку, по ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Ранее модель Алена Ефремова извинилась за однополый поцелуй на фоне Вечного огня в Москве, который запечатлен видео. Девушка стала известна после того, как ее избил стример Меllstrоу.