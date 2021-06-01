Петербуржец рассказал, как получил выстрел в лицо от расклейщика интим-объявлений

Петербуржец в последний день мая получил ожог глаза из-за того, что сделал замечание расклейщику объявлений с рекламой услуг интимного характера. Тот выстрелил в мужчину из-за замечания. Пострадавшего зовут Павел. Он рассказал «360», что вечером 31 мая вышел на улицу на прогулку с женой и ребенком.

«По пути из дома встретили человека, который расклеивал статьи. Сделали ему замечания, чтобы он не делал этого. Он начал агрессивно реагировать, ругаться. Сказал, что если мы не уйдем, то достанет пистолет и будет стрелять», — вспомнил Павел.

Когда расклейщик достал пистолет, собеседник «360» вызвал полицию. В ответ парень заявил, что тоже вызовет полицию и скажет, что Павел пытался отобрать у него телефон. Молодой человек действительно вызвал правоохранительные органы и стал уходить. «Он несколько раз уходил, возвращался и на второй раз, когда он подошел, он выстрелил мне в лицо», — добавил 36-летний пострадавший.

Расклейщику все-таки удалось скрыться: он забежал в автобус и уехал. Павел получил химический ожог роговицы глаза, а жена и ребенок не пострадали. В момент начала конфликта они отошли подальше. Сейчас пострадавший чувствует себя нормально.

Как сообщил источник «360» в правоохранительных органах, случай произошел 31 мая примерно в 18:45 около дома № 20 на Железнодорожном проспекте. Расклейщика рекламы об интимных услугах вскоре нашли и задержали. Им оказался 28-летний петербуржец. У него забрали аэрозольный пистолет «Премьер-400».