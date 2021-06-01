Расклейщик интимных объявлений выстрелил в прохожего в Петербурге за замечание

В Санкт-Петербурге задержали расклейщика объявлений, который выстрелил в мужчину за замечание. Об этом сообщили в региональном МВД.

«Полиция задержала расклейщика объявлений, выстрелившего в мужчину, который сделал ему замечание», — сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В понедельник, 31 мая, петербуржец сделал замечание мужчине, который расклеивал объявления с рекламой услуг интимного характера. Между ними произошел конфликт, во время которого расклейщик угрожал заявителю предметом, похожим на пистолет. После этого он совершил выстрел и убежал.

По горячим следам полиция нашла 28-летнего жителя Фрунзенского района. У мужчины изъяли аэрозольное устройство. На него составили административный протокол, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Генпрокуратура представила портрет среднестатистического преступника в России. Это мужчина в возрасте 30–49 лет без постоянной работы и высшего образования. По данным ведомства, около 53,9% преступлений в России совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет.