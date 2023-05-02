Эксклюзив 02 мая 2023, 17:40 «Раскаиваюсь в содеянном». Подельники убийцы Дарьи Дугиной предстали перед судом Прокурор запросил 3 года и 11 месяцев для подельников убийцы Дарьи Дугиной

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Обвинение запросило по три года и 11 месяцев колонии для подельников убийцы журналистки Дарьи Дугиной. Слушание по делу проходит в Пролетарском районном суде Тулы. В распоряжении «360» появились кадры с места.

Следствие обвинило Андрея Кузнецова и Александра Сучкова в подделке документов. По предварительным данным, мужчины изготовили и отправили украинке Наталье Вовк поддельное свидетельство о госрегистрации машины. Женщину обвиняют в убийстве Дарьи Дугиной.

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По полученному свидетельству Вовк передвигалась по территории России, а после убийства журналистки покинула страну.

«Я раскаиваюсь в содеянном, мне стыдно и совестно за то, что я стою сегодня перед вами. Тот проступок, который я совершил перед своей страной и народом — это не то, чем стоило гордиться», — отметил один из обвиняемых в рамках последнего слова.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве своего автомобиля в Подмосковье. Сотрудники ФСБ установили, что исполнительницей преступления выступила украинка Наталья Вовк.