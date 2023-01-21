Криминал 21 января 2023, 19:38 Расфасованный по четырем пакетам труп нашли в бане Ленобласти СК завел дело после найденных человеческих останков в частной бане Всеволожска РИА «Новости»

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Человеческие останки в четырех пакетах обнаружили в бане частного жилого дома во Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Сотрудники ведомства завели уголовное дело по статье «Убийство», Сейчас на месте работают криминалисты для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что к правоохранителям обратилась жительница деревни Заневка. Она сообщила, что в бане частного дома находятся человеческие останки. Женщина пояснила, что в самом доме постоянно живет любовник ее покойной матери.

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Сама женщина приехала во Всеволожск, чтобы забрать из бани колеса для машины, но мужчина ее туда не пустил. Уже после через знакомых она выяснила, что бывший сожитель матери после употребления алкоголя рассказывал, что случайно экс-возлюбленного своей пассии.