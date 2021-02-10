Расфасованные по пакетам части трупа женщины нашли в Мурине

В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве женщины. Части тела убитой были помещены в пакеты, которые обнаружили вдоль дороги Санкт-Петербург — Матокса, сообщило региональное управление СК РФ.

По версии следствия, убийство было совершено 7 февраля, когда в одном из частных домов в Мурине мужчина в ходе возлияний и возникшей ссоры нанес женщине несколько ударов по голове, от которых она скончалась на месте. После этого он расчленил тело убитой и вывез в пакетах к дороге.

Полицейские задержали подозреваемого, который дал признательные показания. Решается вопрос об избрании меры пресечения, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Тревогу о пропаже 37-летней женщины первым забил ее брат, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». В полицию также обратилась девушка, узнавшая погибшую по ориентировке. Она рассказала, что ее 64-летний тесть привел домой незнакомую женщину, с которой начал распивать спиртное. Позже, когда девушка вернулась с работы, она увидела, как пожилой мужчина уже замывал пятна крови.

К правоохранителям в Петербурге ранее обратился мужчина, который обвинил жителя Мурина в развращении своей дочери — школьницы.