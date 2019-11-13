Расчленивший девушку Соколов захотел остаться в СИЗО

Он пояснил, что вопрос о подаче обжалования в данный момент находится на стадии согласования с клиентом.

Суд арестовал историка Соколова на два месяца. Защита намерена обжаловать это решение Подробнее

«Соколов признает вину и хочет самой жесткой меры», — пояснил адвокат и отметил, что в данный момент защита вырабатывает свои дальнейшие шаги.

В минувший понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал профессора Соколова до 8 января следующего года. Все это время историк проведет в Следственном изоляторе в Колпине. Защитники заявляли, что намерены обжаловать судебное решение, но пока не получили согласия Соколова.

В изоляторе арестованного историка навестил председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов. В беседе с ним Соколов попросил принести ему книги и очки, а заодно поинтересовался, можно ли в «Крестах-2», куда его переведут в пятницу, смотреть телевизор.

Следователи считают, что историк Олег Соколов застрелил из обреза свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в ночь на 7 ноября. Через сутки он решил избавиться от тела. Для этого он расчленил его. Задержали ученого утром 9 ноября. Он упал в реку Мойку. Когда его достали из воды, в рюкзаке обнаружили отрезанные женские руки. Фрагменты тела следователи нашли в квартире Соколова. После задержания историка доставили в суд. Там он признался в совершении преступления и объяснил убийство тем, что поссорился с девушкой, которая превратилась в «чудовище из сказки».