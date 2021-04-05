Расчленившего жену петербуржца освободили от уголовной ответственности

Выборгский районный суд Петербурга освободил от уголовной ответственности Николая Тихонова. Мужчина обвинялся в убийстве жены. По версии следствия, он расчленил труп и выкинул его из окна.

«Суд освободил Тихонова от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера», — сказано в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Мужчина направлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. За его состоянием внимательно будут наблюдать медики.

В июле 2020 года Тихонова обвинили в убийстве жены. Следствие считало, что он несколько раз ударил супругу по голове топором, потом расчленил. Часть останков он выкинул в окно, чтобы потом спрятать их в лесу, а другие положил в чемодан. Тихонова задержали. На допрос он признал вину.

По данным портала «Фонтанка», пара была в процессе развода. У них постоянно возникали конфликты из-за опеки общего ребенка. Женщина, по информации издания, ссорилась с супругом в том числе и из-за недостаточных заработков.