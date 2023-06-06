Криминал 06 июня 2023, 19:03 Расчленившего свою жену петербуржца освободили в зале суда Суд освободил жителя Петербурга, расчленившего погибшую в ссоре супругу РИА «Новости»

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Жителя Санкт-Петербурга, который признался в том, что расчленил тело случайно убитой жены, освободили в зале суда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвинение переквалифицировало действия петербуржца с убийства на причинение смерти по неосторожности, и мужчину приговорили к исправительным работам.

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«Суд <…> назначил наказание в виде исправительных работ», — сообщили в пресс-службе.

Фигурант должен был трудится полтора года с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Но судебная инстанция зачла время его содержания под стражей, поэтому наказание оказалось отбытым.

Как следует из материалов дела, мужчину арестовали год назад по обвинению в убийстве жены. Во время ссоры он ударил свою супругу. Падая, женщина задела головой острый выступ стены и умерла. Обвиняемый сначала хранил тело в ванной, а затем расчленил и выбросил.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, расчлененка — это попытка избавиться от тела и от улик.