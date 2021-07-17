Расчлененный труп женщины обнаружили в Томске

Расчлененное тело женщины было найдено в подъезде жилого дома в Томске. В мусорном баке неподалеку также обнаружили некоторые конечности.

Об этом сообщило издание Vtomske.ru. В СРК уточнили, что задержан местный житель, который подозревается в убийстве. Им оказался 63-летний мужчина. Свой поступок он объяснил тем, что «напился, пьяный, был невменяемый». Также убийца уточнил, что наносил жертве удары в грудь.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». По данным Telegram-канала Life Shot, погибшая выпивала вместе с убийцей и его приятелем. На теле женщины зафиксировано 12 ножевых ранений.

Ранее в селе Ильинка в Бурятии нашли изрезанное тело годовалого ребенка в одном из жилых домов. Сотрудники полиции оперативно доставили в отдел находившихся в доме жильцов. В СК по региону сообщили, что в среду днем жительница села Ильинка привезла маленького сына к бабушке, которая жила рядом. Она попросила ее присмотреть за ребенком, после чего уехала по делам. В ближайшее время 45-летнюю бабушку ребенка и ее 36-летнего сожителя начнут допрашивать.