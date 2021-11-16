Расчлененный труп мужчины обнаружили в Санкт-Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга обнаружили труп. Упакованное в сумку тело выловили из реки. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Сумку с останками обнаружили рабочие во время укрепления набережной реки Смоленки около двух часов дня на улице Кораблестроителей. При этом сумка была привязана к тележке на колесиках. По предварительной информации, останки принадлежат мужчине, передал Daily Storm.

Ранее во время обыска в квартире мужчины из Орска, которого подозревают в расчленении женщины, обнаружили молоток для мяса и ножи. Следователи предполагают, что данные предметы являются уликами.