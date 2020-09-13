Расчлененный труп мужчины нашли в Кемеровской области. Фото

Тело мужчины с отрубленными конечностями и головой обнаружили в Междуреченске в реке Уса. Расчлененный труп обнаружил рыбак, личность убитого устанавливается.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Источник фото: телеканал «360»

В Следственном комитете РФ по Кемеровской области — Кузбассу информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что рыбак обнаружил расчлененный труп 11 сентября.

«По версии следствия, в вечернее время местный житель заметил в реке тело человека, вызвал сотрудников полиции», — пояснили в СК.

Сейчас следователи устанавливают личность убитого. Кроме того, они ищут человека или людей, которые совершили это преступление. Для этого правоохранители назначили несколько судебных экспертиз, которые позволят также установить причину и скор давности смерти потерпевшего мужчины.

В СК подчеркнули, что расследование дела взял под личный контроль руководитель управления.