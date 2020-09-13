Расчлененный труп мужчины нашли в Кемеровской области. Фото
Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
В Следственном комитете РФ по Кемеровской области — Кузбассу информацию подтвердили. В ведомстве отметили, что рыбак обнаружил расчлененный труп 11 сентября.
«По версии следствия, в вечернее время местный житель заметил в реке тело человека, вызвал сотрудников полиции», — пояснили в СК.
Сейчас следователи устанавливают личность убитого. Кроме того, они ищут человека или людей, которые совершили это преступление. Для этого правоохранители назначили несколько судебных экспертиз, которые позволят также установить причину и скор давности смерти потерпевшего мужчины.
В СК подчеркнули, что расследование дела взял под личный контроль руководитель управления.