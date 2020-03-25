Расчлененные трупы нашли в Тропаревском парке

В Тропаревском парке на западе Москвы второй день находят части тел людей. Сколько человек пострадали от неизвестного убийцы — пока не ясно.

Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах. Он отметил, что впервые страшную находку обнаружили 24 марта около шести часов вечера. В зоне отдыха Тропарево по адресу улица Академика Бакулева, дом 18 нашли четыре фрагмента человеческих рук.

Принадлежат части тела одному человеку или разным людям — пока не ясно. Сегодня в том же районе обнаружили еще несколько фрагментов человеческого тела — какие именно, пока неизвестно.