Расчлененные останки мужчины нашли на заводе в Подмосковье. Об этом написал РЕН ТВ.

Страшную находку обнаружили в городе Кашира. Останки были разложены по мешкам, предназначенным для строительного мусора, которые располагались на ленте завода. В этом же месте также нашли куртку, кожаные перчатки и полотенце.

В данный момент обстоятельства случившегося устанавливают правоохранительные органы.

Ранее в машине в Бурятии нашли расчлененный труп женщины. Тогда о странных действиях соседей рассказала полицейским одна из жительниц многоквартирного дома, которая заметила, как ее сосед выносил вместе с сыном на улицу большой мешок, который позже погрузили в багажник. Она увидела в подъезде следы крови. У мужчины и его сына позже в квартире обнаружили топор и два ножа. Следствие предположило, что они стали орудием преступления.