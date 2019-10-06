Расчлененную девушку нашли на козырьке подъезда в Чите

Появилось видео с места убийства студентки в Домодедове Подробнее

Местные жители многоэтажки нашли мертвую 19-летнюю девушку днем 6 октября и позвонили в полицию. Правоохранители выяснили личность убитой и задержали мужчину, который снимал квартиру в этом же доме.

После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи осматривают место преступления и допрашивают людей. Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Как пишет портал «Чита.ру» со ссылкой на жильцов дома, убийство произошло в 15-этажном здании на улице Богомягкова. Мужчина расправился со своей жертвой и скинул ее с 12 этажа.