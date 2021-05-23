Расчлененное тело женщины нашли в спортивной сумке в Воронеже

В Воронеже в подъезде дома по улице Шишкова жители наткнулись на спортивную сумку с человеческими останками и сообщили о находке в полицию. Позднее отдельные фрагменты тела нашли в лесу неподалеку от дома, сообщило областное управление СК.

По предварительным данным, останки могут принадлежать 53-летней женщине. По подозрению в убийстве и расчленении трупа задержан 61-летний житель Воронежа. С ним проводят следственные действия.

Сумку с останками обнаружили днем 22 мая. Криминалисты осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз и опросили свидетелей.

Расследуется дело по статье «Убийство».

На днях в Прокопьевске Кемеровской области в подполье дома нашли части тела 34-летнего мужчины, который с середины апреля числился пропавшим без вести. Другие его останки обнаружили в 500 метрах от дома.

Мужчину убил и расчленил его друг, в день убийства они выпивали. Во время застолья приятели поссорились, и хозяин дома задушил гостя кочергой, после чего расчленил тело и избавился от останков.