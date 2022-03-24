Расчлененное тело пропавшего в декабре подростка нашли в Альметьевске
Источник «360»: расчлененное тело пропавшего в декабре подростка нашли в Альметьевске
Тело пропавшего в декабре 2021 года 19-летнего Ильдара Ш. нашли в Татарстане. Житель Альметьевска нашел голову молодого человека, ее таскала собака. Об этом сообщил источник «360».
Накануне волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о том, что юноша погиб. При этом обстоятельства его смерти не уточнялись.
Молодой человек ушел из дома 23 декабря 2021 года и не вернулся. Открыто уголовное дело. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».