    03 мая 2020, 16:29

    Ранившему следователей жителю Подмосковья предъявили обвинение

    Дарья Бунякова

    Житель подмосковных Озер ранил двух сотрудников полиции, когда те сделали ему замечание по выгулу собаки. Правоохранители уже предъявили мужчине обвинение.
    Ранившему следователей жителю Подмосковья предъявили обвинение

    «Предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчинам с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия», — сообщает пресс-служба регионального управления СК.

    Следователи выяснили, что 1 мая подвыпивший местный житель напал на двух мужчин в лесу. Он ранил их в живот и грудь. Пострадавшие оказались сотрудниками полиции, которые в момент конфликта были при исполнении. Они сделали замечание мужчине и попросили убрать собаку, которая пыталась их покусать.

    Теперь житель Озер находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

    Ранее источник «360» в правоохранительных органах сообщал, что раненый следователь после драки с мужчиной попал в больницу. Медики диагностировали у него колото-резаные ранения живота и резаную рану левого плеча. После этого подмосковные следователи начали проводить проверку и выяснять все обстоятельства.