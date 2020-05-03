Ранившему следователей жителю Подмосковья предъявили обвинение
«Предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум мужчинам с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия», — сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Следователи выяснили, что 1 мая подвыпивший местный житель напал на двух мужчин в лесу. Он ранил их в живот и грудь. Пострадавшие оказались сотрудниками полиции, которые в момент конфликта были при исполнении. Они сделали замечание мужчине и попросили убрать собаку, которая пыталась их покусать.
Теперь житель Озер находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее источник «360» в правоохранительных органах сообщал, что раненый следователь после драки с мужчиной попал в больницу. Медики диагностировали у него колото-резаные ранения живота и резаную рану левого плеча. После этого подмосковные следователи начали проводить проверку и выяснять все обстоятельства.