Раненный в метро Москвы полицейский переведен в реанимацию

Пострадавший во время перестрелки на станции метро «Рязанский проспект» полицейский находится в хирургической реанимации. Туда его перевели после того, как врачи сделали ему операцию. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

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Мужчина пострадал вечером 18 сентября после того, как сотрудник УВД на Московском метрополитене из табельного оружия начал стрелять в своих сослуживцев. По неподтвержденной информации, они пытались задержать коллегу после того, как он получил взятку в размере одной тысячи рублей от неизвестного человека.

В результате перестрелки один человек погиб. Стрелявшего задержали. Предположительно, 19 сентября ему предъявят обвинения и арестуют. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Известно, что у пострадавшего 26 октября будет день рождения. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Коллега ранил полицейского в живот и шею. Он потерял очень много крови.

Расследование дела продолжается.