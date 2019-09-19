Раненный в метро Москвы полицейский переведен в реанимацию
Криминалисты завершили осмотр помещения перестрелки на Рязанском проспектеПодробнее
Мужчина пострадал вечером 18 сентября после того, как сотрудник УВД на Московском метрополитене из табельного оружия начал стрелять в своих сослуживцев. По неподтвержденной информации, они пытались задержать коллегу после того, как он получил взятку в размере одной тысячи рублей от неизвестного человека.
В результате перестрелки один человек погиб. Стрелявшего задержали. Предположительно, 19 сентября ему предъявят обвинения и арестуют. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Известно, что у пострадавшего 26 октября будет день рождения. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Коллега ранил полицейского в живот и шею. Он потерял очень много крови.
Расследование дела продолжается.