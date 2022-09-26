Раненного в Усть-Илимске военкома в тяжелом состоянии прооперировали | 360°

Криминал 26 сентября 2022, 12:10 Поделиться Telegram

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Viber Раненного в Усть-Илимске военкома в тяжелом состоянии прооперировали РИА «Новости»: врачи назвали состояние раненного в Усть-Илимске военкома крайне тяжелым РИА «Новости»

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Раненного в Иркутской области военного комиссара прооперировали и перевели в реанимацию. Представитель Центральной городской больницы Усть-Илимска сообщил РИА «Новости», что он находится в крайне тяжелом состоянии.

«Военком прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», — рассказали в больнице.

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Утром 26 сентября мужчина пришел в центральный городской военкомат Усть-Илимска и открыл огонь. Его схватила дежурная группа вневедомственной охраны Росгвардии. У стрелка изъяли чужое оружие. Следком возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное хранение оружия.

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Нападение попало на видео. Молодой парень в охотничьем костюме встал у стола и начал стрелять. Послышались крики, люди выбежали из кабинета.

Пострадал военный комиссар Александр Елисеев. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Он поручил усилить меры безопасности.

Подробности о нападавшем раскрыл Telegram-канал Baza. Парню 25 лет, он безработный. Перед тем как выстрелить, он заявил, что сейчас все отправятся домой.

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