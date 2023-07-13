Криминал 13 июля 2023, 13:22 Раненого мужчину обнаружили в машине посольства КНДР в Москве РЕН ТВ: 37-летнего мужчину с ножевыми ранениями нашли в машине посольства КНДР в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В автомобиле, принадлежащем дипломатическому представительству Северной Кореи в Москве, нашли 37-летнего мужчину с ножевыми ранами, сообщил источник телеканалу «РЕН ТВ».

По информации СМИ, пострадавшего обнаружили в автомобиле Volkswagen, припаркованном на улице Ратная. Его госпитализировали в реанимационное отделение с ранами груди и живота.

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Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить все подробности случившегося.

Ранее сообщалось о том, что новость об исчезновении жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке оказалась фейком. Информацию об их пропаже опровергли в силовых структурах Приморского края.