13 июля 2023, 13:22
Раненого мужчину обнаружили в машине посольства КНДР в Москве
РЕН ТВ: 37-летнего мужчину с ножевыми ранениями нашли в машине посольства КНДР в Москве
В автомобиле, принадлежащем дипломатическому представительству Северной Кореи в Москве, нашли 37-летнего мужчину с ножевыми ранами, сообщил источник телеканалу «РЕН ТВ».
По информации СМИ, пострадавшего обнаружили в автомобиле Volkswagen, припаркованном на улице Ратная. Его госпитализировали в реанимационное отделение с ранами груди и живота.
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Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить все подробности случившегося.
Ранее сообщалось о том, что новость об исчезновении жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке оказалась фейком. Информацию об их пропаже опровергли в силовых структурах Приморского края.
КНДР
Поножовщины
Москва 2023
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