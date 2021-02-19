Раненным у генконсульства Украины в Петербурге оказался пограничник

Пострадавшим в результате нападения у здания генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге оказался военнослужащий украинской Государственной пограничной службы. Он охранял дипломатическое учреждение.

В пятницу об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. 19 февраля 34-летний петербуржец ударил ножом охранника украинского посольства. Его задержали. Пограничника с двумя ножевыми увезли в Мариинскую больницу. Травма оказалась легкой.

Камеры видеонаблюдения поймали момент, когда 34-летний мужчина пырнул ножом пограничника в Санкт-Петербурге. На видео заметно, как пришедший с пачкой бумаг и пакетом оказывается у двери консульства на улице Бонч-Бруевича, 1б, около полудня 19 февраля.

Видеоролик, где запечатлено происшествие, опубликовала «Фонтанка.ру». На нем заметно, как мужчина звонит по домофону и охранник открывает дверь. Затем мужчина несколько раз бьет ножом человека, который частично прикрывает дверь. После этого спокойно отходит, бросив в воздух пачку принесенных бумаг. Видно, что мужчина остается во дворе консульства Украины и поднимает руки вверх.

Причины нападения все еще непонятны. Однако СМИ обратили внимание, что отец задержанного родился на Украине, а мать из Ростовской области.