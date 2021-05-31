Девятилетнюю девочку, получившую ранения в результате стрельбы в Екатеринбурге, ввели в медикаментозную кому, об этом узнал РЕН ТВ. Ребенка всю ночь оперировали ведущие хирурги Областной детской клинической больницы.

О состоянии ребенка сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Состояние крайне тяжелое», — добавил собеседник.

Вечером 30 мая в Екатеринбурге 48-летний бывший сотрудник МВД Сергей Боков открыл стрельбу из охотничьего ружья из окна своего дома. Пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Мужчину задержали, он был пьян. Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что задержанного уволили из полиции больше 10 лет назад из-за травмы головы.

Соседка Сергея Бокова отметила, что Юоков был «нормальным и приветливым». У него есть сын, который учится в школе, и супруга.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Бокову предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.