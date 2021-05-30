В результате стрельбы в Екатеринбурге пострадали сотрудник Росгвардии и девочка. Ребенок находится в тяжелом состоянии, заявили «360» в Минздраве Свердловской области.

«Состояние девочки крайне тяжелое. Второй пострадавший находится в состоянии средней тяжести. Они доставлены в больницу», — сообщил руководитель пресс-службы министерства.

В региональном ГУ МВД также подтвердили, что ранения получили девочка и сотрудник Росгвардии. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Полиция продолжает операцию по задержанию стрелка. Его личность и используемое оружие устанавливаются. Место происшествия оцеплено.

По данным источника местного издания Е1, бойцы СОБР готовятся штурмовать квартиру, из которой мужчина открыл огонь по прохожим. Жильцов этого дома эвакуировали. По неподтвержденным данным, стрелок является бывшим сотрудником МВД и вооружен охотничьим ружьем «Сайга».

Один из очевидцев заявил, что мужчина пьян. Перед тем, как открыть огонь, он кричал с балкона, что требует «отменить гомосексуализм».