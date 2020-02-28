Раненная отцом девочка из Липецка пошла на поправку

Состояние 11-летней девочки, попавшей в реанимацию после семейной ссоры, стабилизировалось. Ей стало заметно лучше, рассказали врачи. Девочка угодила в больницу после семейной кровавой разборки: отец набросился с ножом на жену и двоих дочерей, а потом покончил с собой. Одна дочь погибла.

«Сейчас у девочки умеренная положительная динамика. Состояние оценивается как тяжелое, дышит сама», — рассказали в липецких экстренных службах, сообщило РИА «Новости».

Мама девочки по-прежнему в тяжелом состоянии. Она остается в реанимации. Врачи пока не дают никаких прогнозов по поводу ее здоровья.

Кровавая драма случилась в ночь на четверг, 27 февраля в многоэтажном доме по улице Стаханова в Липецке. Глава семьи в ходе семейной ссоры схватился за нож и нанес тяжелые раны всей семье. Пострадали его супруга и две дочери четырех и 11 лет. Мужчина в итоге поджег квартиру и покончил с собой. Его тело нашли у дома.

Женщину и ее дочь срочно отправили в больницу. Младшую девочку спасти не удалось, она погибла на месте. Орудием убийства разъяренный мужчина выбрал обычный кухонный нож.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства и покушений на убийства. Известно, что семья считалась благополучной, никаких настораживающих случаев, связанных с ними, никто не припомнил. Глава семьи трудился в автосалоне в отделе продаж, его жена — мировая судья, старшая дочь учится в школе. Семью считали идеальной.

Мало кто знал, что за закрытой дверью квартиры супруги постоянно конфликтовали. Мужчине не нравилось, что жены почти всегда нет дома, да и постоянная нехватка денег миролюбия не добавляла. Соседи припомнили, что супруги даже одно время не жили вместе, но потом вроде наладили отношения.