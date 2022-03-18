Ранее судимый житель Казани избил продавца и ограбил магазин

В Казани правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который в ходе разбойного нападения на магазин избил продавца.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление Росгвардии, ночью к ним поступил звонок из магазина по улице Назарбаева. сотрудники рассказали, что совершено нападение на торговую точку. Двое мужчин вошли в магазин, после чего один ударил продавца, забрал товар и деньги и убежал. Его сообщника при попытке скрыться задержал оказавшийся рядом покупатель.

Второй злоумышленник был задержан по горячим следам. Выяснилось, что перед ограблением магазина он еще и успел в подъезде дома избить своего знакомого, причинив ему закрытый перелом и ушибы.