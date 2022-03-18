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    18 марта 2022, 04:23

    Ранее судимый житель Казани избил продавца и ограбил магазин

    Арина Бобкова

    В Казани правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который в ходе разбойного нападения на магазин избил продавца.

    Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на региональное управление Росгвардии, ночью к ним поступил звонок из магазина по улице Назарбаева. сотрудники рассказали, что совершено нападение на торговую точку. Двое мужчин вошли в магазин, после чего один ударил продавца, забрал товар и деньги и убежал. Его сообщника при попытке скрыться задержал оказавшийся рядом покупатель.

    Второй злоумышленник был задержан по горячим следам. Выяснилось, что перед ограблением магазина он еще и успел в подъезде дома избить своего знакомого, причинив ему закрытый перелом и ушибы.