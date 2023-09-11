Криминал 11 сентября 2023, 19:46 Ранее судимого мужчину с наркотиками в карманах задержали на московском вокзале Полиция задержала мужчину с наркотиками на Ленинградском вокзале Москвы Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

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Сотрудники транспортной полиции задержали в Москве у Ленинградского вокзала мужчину, имевшего при себе наркотики. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Ранее судимый 35-летний россиянин при проверке документов попытался выбросить на землю два свертка с неизвестным веществом. Мужчину доставили в дежурную часть.

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«Согласно справке об исследовании, в свертках оказалось наркотическое средство, содержащее мефедрон, массой 3,77 грамма», — заявили в пресс-службе.

Теперь задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Ранее в Подмосковье задержали мигранта, который пытался перевезти около 600 граммов героина. Задержанный пытался доставить наркотики в Тамбов.