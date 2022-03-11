Ранее судимая жительница Забайкальского края зарезала собутыльника

29-летнюю жительницу поселка Оловянная Забайкальского края заподозрили в убийстве пожилого собутыльника. Ранее женщина не раз привлекалась к уголовной ответственности. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следователей, ситуация произошла в ночь с 3 на 4 марта. Женщина выпивала в котельной одного из сельских магазинов с мужчиной 1961 года рождения. В какой-то момент между людьми завязалась ссора. Тогда злоумышленница схватила нож и несколько раз ударила своего оппонента.

После убийства женщина попыталась скрыться. Пострадавший скончался на месте преступления от полученных травм. Следователям удалось задержать женщину. Она призналась в содеянном. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.