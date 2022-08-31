Ранее отсидевшие злоумышленники из ХМАО ограбили инвалида

Двое ранее судимых мужчин напали на инвалида в Сургутсе ХМАО. Они ограбили 20-летнего молодого человека с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД ХМАО.

Полицейские установили, что ситуация произошла на проспекте Взлетный. Злоумышленники, угрожая пострадавшему ножом, отняли у него телефон, кошелек и банковские карты. Сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.

За сутки подозреваемых удалось задержать. Ими оказались ранее судимые местные жители. Против них возбудили уголовное дело по факту разбоя.