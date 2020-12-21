Расчлененный труп нашли в подвале в Ленобласти

В подвале жилого дома в Гатчине нашли расчлененный труп неизвестного. Части тела были расфасованы по пакетам. Следователи завели дело.

Как сообщила пресс-служба СУ СК по Ленинградской области, части тела обнаружили в подвале многоквартирного дома на улице Киргетова 20 декабря.

Из-за находки следователи завели дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Информации о личности погибшего пока нет.

Сотрудники СК сейчас изучают все обстоятельства смерти человека, выясняют его личность и устанавливают возможных причастных к преступлению. На месте работают следователи-криминалисты и полицейские.