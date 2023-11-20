Криминал 20 ноября 2023, 19:23 Работу рынка в Челябинской области приостановили после жалоб жителей Полиция Челябинской области приостановила работу рынка в Кременкуле после жалоб РИА «Новости»

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Правоохранители приостановили работу мелкооптового рынка в поселке Кременкуль в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в своем Telegram-канале.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера полиция в координации со всеми силовыми ведомствами региона начала на рынке проверку. Правоохранители установят, соблюдалось ли на торговой точки законодательство в сфере финансово-хозяйственной деятельности.

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На территорию рынка прибыли сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных структур. Въезд на торговые площадки ограничили.

«На подъездных путях дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских», — указали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Рынок в Кременкуле привлек внимание правоохранителей после жалоб местных жителей. По словам людей, при строительстве торговой точки вырубили восемь гектаров деревьев, а территория рынка прилегает к жилым домам. Местные также пожаловались на наплыв грузовиков. После обращений жителей председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.