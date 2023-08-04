04 августа 2023, 10:26
Работу пособников ВСУ пресекли в Херсонской области
Сотрудники ФСБ пресекли работу пособников ВСУ в Херсонской области
Деятельность группы пособников ВСУ, передававших противнику сведения о военной инфраструктуре ВС России в зоне спецоперации, пресекли в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные УФСБ.
В ведомстве уточнили, что двое подозреваемых — граждане Украины 1999 и 2004 годов рождения. Оба проживают на территории региона.
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Злоумышленники по заданию представителей ВСУ занимались сбором и передачей украинской стороне данных о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области, пояснили в УФСБ.
Информацию, изобличающую фигурантов в совершении преступлений, ведомство совместно с коллегами из военного следственного управления СК России получило в ходе расследования уголовного дела по статье о шпионаже.
Деталей дела в пресс-службе не раскрыли. Расследование продолжается.
ФСБ
ВСУ
Херсонская область
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