Важное 04 августа 2023, 10:26 Работу пособников ВСУ пресекли в Херсонской области Сотрудники ФСБ пресекли работу пособников ВСУ в Херсонской области РИА «Новости»

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Деятельность группы пособников ВСУ, передававших противнику сведения о военной инфраструктуре ВС России в зоне спецоперации, пресекли в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные УФСБ.

В ведомстве уточнили, что двое подозреваемых — граждане Украины 1999 и 2004 годов рождения. Оба проживают на территории региона.

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Злоумышленники по заданию представителей ВСУ занимались сбором и передачей украинской стороне данных о перемещениях и местах дислокации российских военнослужащих в Херсонской области, пояснили в УФСБ.

Информацию, изобличающую фигурантов в совершении преступлений, ведомство совместно с коллегами из военного следственного управления СК России получило в ходе расследования уголовного дела по статье о шпионаже.

Деталей дела в пресс-службе не раскрыли. Расследование продолжается.