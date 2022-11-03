Работу нарколаборатории пресекли в Нижегородской области | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 15:44 Работу нарколаборатории пресекли в Нижегородской области

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В Выксунском районе Нижегородской области правоохранители обнаружили подпольную нарколабораторию в одном из домов в поселке Досчатое. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, там же были задержаны мужчины 27-ми 26-ти лет. Они арендовали дом для изготовления наркотиков около года, а инструкции по изготовлению и продаже получали через мессенджер.

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Во время обысков в доме были найдены тарелки с веществом белого цвета, сверток с веществом белого цвета, семь полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения, 20 емкостей с химическими реагентами.

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По факту изготовления и продажи наркотиков возбуждено уголовное дело.