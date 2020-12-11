Работу десяти нелегальных казино пресекли в Петербурге

Уточняется, что в декабре было заведено уголовное дело из-за незаконного проведения и организации азартных игр. Речь идет о заведениях на Авиационной улице, Гончарной улице и Лиговском проспекте. Спустя время сотрудники УЭБиПК, ГСУ СК, «Тайфун» и СОБР Росгвардии вновь отправились по адресам, где предположительно были нелегальные казино.

В целом стражи порядка проверили 14 адресов. По десяти наводкам обнаружили игорное оборудование. В их числе помещения на площади Конституции, на Московском проспекте и Боровой улице. Помимо прочего, были найдены трое организаторов. Их задержали и допросили в качестве подозреваемых. В настоящий момент расследование дела продолжается.