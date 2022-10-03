Работницу магазина обвинили в краже во Владимирской области | 360°

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Работницу магазина обвинили в краже во Владимирской области

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Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летней работницы магазина, которую обвинили в краже. Об этом сообщил «Царьград».

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За помощью к правоохранителям обратилась 78-летняя пенсионерка. Она заявила о краже своего кошелька, который она забыла в магазине. По подозрению в краже задержали работницу торговой точки. Она призналась, что украла кошелек, в котором оказалось шесть тысяч рублей. Подозреваемая может провести за решеткой до пяти лет.

Уголовное дело

Кражи

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