Работницу дома престарелых в Реутове задержали по делу о побоях

Следователи задержали работницу пансионата для престарелых в Реутове, которую подозревают в избиении одного из постояльцев. Об этом сообщили на сайте управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным СК, задержанная 54-летняя санитарка жестоко обращалась с пожилыми людьми и не осуществляла за ними должного ухода. По данному факту завели уголовное дело по статье «Побои».

Подозреваемую допрашивают. Следствие в ближайшее время будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении задержанной.

Кадры, на которых работница частного дома престарелых бьет тряпкой мужчину, лежащего на полу, распространили в социальных сетях. В том же учреждении сняли на видео дедушку, лежащего в загаженной постели. После появления ролика в Сети полицейские и начали проверку.