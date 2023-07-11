Криминал 11 июля 2023, 10:38 Работнице банка, которая присвоила чужие 1,2 млн рублей, вынесут приговор в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге пройдет суд над сотрудницей банка, которая присвоила с чужих счетов 1,2 миллиона рублей. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемая, работавшая в группе клиентского обслуживания в филиале одного из крупных банков, получила данные о счетах, к которым долго не обращались владельцы. Она решила, что клиентам не нужны их деньги, и потратила сбережения на личные нужды, в том числе закрыла свои долги.

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Екатеринбурженку обвинили в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.