Работница секс-шопа рассказала о визитах убийцы девочки из Саратова

Чудовище из гаража - Мотив в деле об убийстве Лизы Киселевой второстепенен. И вот почему Подробнее

«Он много раз приходил к нам со своей женой. Они тут такое вытворяли. Они могли купить какую-то жидкость у нас и сразу же выплеснуть ее в лицо продавцу», — сообщила она.

По ее словам, пара покупала различные аксессуары. По мнению продавщицы, Туватины были психически нездоровыми людьми.

9 октября в Саратове пропала девятилетняя девочка Лиза. Последний раз ее видели перед уходом в школу.

На следующий день тело девочки обнаружили в гараже неподалеку от ее дома. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего местного жителя Михаила Туватина. На допросе он рассказал, что убил школьницу, так как боялся, что у него отнимут самовольно занятый гараж. Якобы девочка спросила, его ли это бокс.

Следов сексуального насилия на теле девочки не обнаружили. Жители Саратова устроили народный сход, требуя отдать им Туватина для самосуда. Полиция применила против собравшихся слезоточивый газ.