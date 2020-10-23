Работница пензенского банка призналась в краже денег у клиентов

По установленным правоохранителями данным, в конце ноября минувшего года 27-летний финансовый эксперт оказывала клиентке услуги по выдаче кредита. В процессе заполнения договора девушка оформила на имя горожанки одноразовую локальную карту. При этом она получила сведения о пин-кодах. Спустя время сотрудница похитила 15 000 рублей со счета клиентки. Она сняла средства в банкомате.

Помимо прочего, жертвой сотрудницы банка стал мужчина. С его счета пропали 6500 рублей. Обвиняемая созналась в содеянном. Ей назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок год и один месяц. В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.