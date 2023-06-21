Криминал 21 июня 2023, 16:16 Работница банка предстанет перед судом по обвинению в хищении 712 тысяч рублей на Сахалине

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Сотрудница банка, которая обвиняется в присвоении 712 тысяч рублей, предстанет перед судом в городском округе Охинский на Сахалине. Об этом сообщил «Ридус».

По данным следствия, обвиняемая 76-летняя жительница села Москальво имела доступ к денежным средствам вкладчиков. Воспользовавшись положением, она похитила из кассы более 700 тысяч рублей и перевела деньги на счет знакомого.

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Как сообщили «Новые известия», против работницы банка возбудили уголовное дело.