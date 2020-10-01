Работников челябинского завода обвинили в краже 260 тонн магнезита

Семерых работников завода в Челябинской области обвинили в краже 260 тонн магнезита и 25 тонн периклазовой корки. В их числе машинист экскаватора, охранник контрольно-пропускного пункта и водители погрузчика и самосвала.

Инцидент произошел летом минувшего года. В целом стоимость похищенного оценивается в четыре миллиона рублей. По версии следствия, награбленное хранили в ангарах и в лесу. Предположительно, подозреваемые успели продать минералов на полмиллиона рублей, пишет «Царьград».

Мужчинам грозит до шести лет колонии. По словам сотрудников прокуратуры, на имущество обвиняемых стоимостью около двух миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело направили в Саткинский городской суд.