Работника Роспотребнадзора поймали на взятке в Краснодарском крае

СК возбудил очередное дело о взятке по отношению к работнику Роспотребнадзора в Краснодарском крае. Правоохранители посчитали, что участник дела получил в феврале 2020 года средства от бизнесменов.

Мужчина обещал предпринимателям помощь в подготовке документов о соблюдении эпидемиологических нормативов, сообщили в пресс-служба ведомства. Недобросовестному работнику вменили статью о получении взятки. Меру пресечения избрали в виде ареста, рассказали в Nation News. Ранее начальник отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора в этом же регионе уже становился участников аналогичного дела. Женщина взяла 150 тысяч рублей, чтобы та реагировала лояльно при проверке.