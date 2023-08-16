Криминал 16 августа 2023, 06:15 Работника предприятия в Ангарске заподозрили в сотрудничестве с ГУР Украины ФСБ заподозрила жителя Приангарья в сборе информации для разведки Украины РИА «Новости»

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В Иркутской области возбудили уголовное дело. Местного жителя заподозрили в сборе информации для Главного управления разведки Украины и распространении листовок, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Уголовное дело возбудили по статье 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Подозреваемым объявили 23-летнего жителя Ангарска, который работал на одном из местных производственных предприятий.

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По версии следствия, он собирал информацию о продукции, состоянии компании, делал снимки, чтобы передать их ГУР Украины. Он также распространял листовки с дискредитацией российской армии.

В Новосибирской области двух мужчин предостерегли от перехода на сторону киевского режима. Один из них припас оружие и попытался собрать отряд, чтобы сражаться на стороне Вооруженных сил Украины.