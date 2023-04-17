Криминал 17 апреля 2023, 13:21 Работника «Почты России» из Якутии заподозрили в хищении 41 миллиона рублей

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Работник «Почты России» из Якутии стал подозреваемым в деле о хищении свыше 41 миллиона рублей. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Саха.

Предполагаемый злоумышленник являлся руководителем группы расчета заработной платы в местном отделении «Почты России». В этот период он незаконным путем выписал себе свыше 41 миллиона рублей. Деньги он потратил на собственные нужды.

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Представители компании дали официальный комментарий, согласно которому провинившегося сотрудника уволили.

«Факт присвоения выявила служба безопасности компании. После внутренней проверки мы передали в правоохранительные органы все собранные материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела. Сотрудник, допустивший превышение должностных полномочий, уволен», — отметили в «Почте России».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.