Работника магнитогорской колонии заподозрили во взяточничестве

По версии следствия, подозреваемый получил от представителя заключенного 20 тысяч рублей за передачу девяти мобильников на территорию колонии.

«Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — отметили в ведомстве.