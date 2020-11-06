Работника магнитогорской колонии заподозрили во взяточничестве
В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника колонии № 18, которого заподозрили в получении взятки. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на СК по Челябинской области.
По версии следствия, подозреваемый получил от представителя заключенного 20 тысяч рублей за передачу девяти мобильников на территорию колонии.
«Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — отметили в ведомстве.