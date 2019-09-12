Работник мойки угнал авто клиента и попал в аварию в Пензенской области

По данным информагентства, житель Заречного оставил свою иномарку на мойке, чтобы ее почистили. Через какое-то время выяснилось, что один из работников, которому поручили сделать химчистку салона, угнал авто, чтобы покататься на нем. Он не справился с управлением и попал в аварию. Оказалось, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности. Возбуждено уголовное дело.