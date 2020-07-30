Работник ломбарда стал подозреваемым в похищении драгоценностей из сейфа

Ломбард ограбили в Московском районе Санкт-Петербурга. Работник организации стал подозреваемым в похищении драгоценностей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

По информации полиции, днем в среду, 29 июля, к правоохранителям обратился 50-летний предприниматель. Он заявил, что из сейфа его ломбарда были похищены ювелирные изделия. Злоумышленник успел скрыться, пишет сайт «Петербургский дневник».

Сотрудники МВД ищут подозреваемого в совершении кражи 49-летнего мужчину. Он работал в ломбарде приемщиком. Список пропавших товаров и сумму ущерба установят в ближайшее время. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.