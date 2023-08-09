Криминал 09 августа 2023, 17:29 Работник автомойки в московском ТЦ напился и угнал дорогую иномарку Суд в Москве арестовал работника автомойки в ТЦ, подозреваемого в угоне дорогой иномарки РИА «Новости»

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Суд заключил под стражу 31-летнего мужчину, обвиняемого в угоне автомобиля с автомойки у одного из торговых центров в Москве. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник, работавший на автомойке, получил заказ на химчистку автомобиля. Владелец оставил машину с ключами, так как для выполнения работы требовалось несколько дней, и уехал.

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Вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый предложил своему другу проехаться на оставленном ему автомобиле. Однако в пять утра на Новокуркинском шоссе угонщиков остановили.

Мужчине предъявили обвинение по части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации, а за пьяное вождение его подвергли административному наказанию. Обвиняемый признал свою вину.

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